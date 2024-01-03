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Горников Леонтий Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горников Семён Павлов

Мать: Горникова Агриппина Корниева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горникова Екатерина Федорова

Рождение ребёнка
1895

Сын: Горников Илья Леонтьев ?

Мать ребёнка: Горникова Екатерина Федорова

Меловатка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
19.02.1898

Дочь: (Горникова) Евдокия Леонтьева

Мать ребёнка: Горникова Екатерина Федорова

Рождение ребёнка
05.12.1900

Сын: Горников Николай Леонтьев

Мать ребёнка: Горникова Екатерина Федорова

Рождение ребёнка
18.10.1903

Дочь: (Горникова) Анастасия Леонтьева

Мать ребёнка: Горникова Екатерина Федорова

Рождение ребёнка
07.09.1906

Дочь: (Горникова) Анна Леонтьева

Мать ребёнка: Горникова Екатерина Федорова

Рождение ребёнка
24.05.1908

Сын: Горников Иван Леонтьев

Мать ребёнка: Горникова Екатерина Федорова

Рождение ребёнка
11.12.1910

Сын: Горников Павел Леонтьев

Мать ребёнка: Горникова Екатерина Федорова

Меловатка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
19.01.1914

Дочь: (Горникова) Ефимия Леонтьева

Мать ребёнка: Горникова Екатерина Федорова

Меловатка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно

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