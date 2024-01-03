Горников Леонтий Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Горникова Екатерина Федорова
Рождение ребёнка
19.02.1898
Дочь: (Горникова) Евдокия Леонтьева
Мать ребёнка: Горникова Екатерина Федорова
Рождение ребёнка
05.12.1900
Сын: Горников Николай Леонтьев
Мать ребёнка: Горникова Екатерина Федорова
Рождение ребёнка
18.10.1903
Дочь: (Горникова) Анастасия Леонтьева
Мать ребёнка: Горникова Екатерина Федорова
Рождение ребёнка
07.09.1906
Дочь: (Горникова) Анна Леонтьева
Мать ребёнка: Горникова Екатерина Федорова
Рождение ребёнка
24.05.1908
Мать ребёнка: Горникова Екатерина Федорова
Рождение ребёнка
11.12.1910
Мать ребёнка: Горникова Екатерина Федорова
Рождение ребёнка
19.01.1914
Дочь: (Горникова) Ефимия Леонтьева
Мать ребёнка: Горникова Екатерина Федорова
Смерть
Неизвестно