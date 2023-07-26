Подзатыльникова (Гудылева) Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подзатыльникова (Гудылева) Елена Александровна

Место рождения

Дубоколиха, Палехский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1886 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ИН
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гудылев Александр

Мать: Гудылева (Лебедева) Александра Васильевна

Дубоколиха, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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