Лебедева (Завьялова) Фекла Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева (Завьялова) Фекла Степановна

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Место рождения

Сосновка, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

1953

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Сосновка, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.03.1905

Дочь: Рекина Мария Ивановна

Отец ребёнка: Лебедев Иван Андреевич

Сосновка, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Лебедев Павел Иванович

Отец ребёнка: Лебедев Иван Андреевич

Сосновка, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Лебедев Степан Иванович

Отец ребёнка: не указан

Сосновка, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сысоева Лебедева Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Лебедев Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лебедева Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яцук Лебедева Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1953
Сосновка, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
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