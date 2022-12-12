Лебедева (Завьялова) Фекла Степановна
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смерти1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.03.1905
Дочь: Рекина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Лебедев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Лебедев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сысоева Лебедева Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Лебедев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лебедева Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яцук Лебедева Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1953