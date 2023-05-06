Попов Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
31.05.1986
Дочь: Попова Валентина Юрьевна
Мать ребёнка: Попова Галина Васильевна
Рождение ребёнка
20.03.1989
Дочь: Попова Татьяна Юрьевна
Мать ребёнка: Попова Галина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Галина Васильевна
Развод
Неизвестно
Жена: Попова Галина Васильевна