Попов Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Юрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.05.1986

Дочь: Попова Валентина Юрьевна

Мать ребёнка: Попова Галина Васильевна

Ногинск, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
20.03.1989

Дочь: Попова Татьяна Юрьевна

Мать ребёнка: Попова Галина Васильевна

Ногинск, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Галина Васильевна

Развод
Неизвестно

Жена: Попова Галина Васильевна

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