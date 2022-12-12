Плесовских Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плесовских Авдотья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Плесовских Егор Кузьмич

Отец ребёнка: Плесовских Кузьма Михайлович

Волынкина, Тарский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1827

Сын: Плесовских Федор Кузьмич

Отец ребёнка: Плесовских Кузьма Михайлович

Волынкина, Тарский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Ульяна Кузьминична

Отец ребёнка: Плесовских Кузьма Михайлович

Волынкина, Тарский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Фекла Кузьминична

Отец ребёнка: Плесовских Кузьма Михайлович

Волынкина, Тарский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1834

Сын: Плесовских Василий Кузьмич

Отец ребёнка: Плесовских Кузьма Михайлович

Волынкина, Тарский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1838

Сын: Плесовских Михаил Кузьмич

Отец ребёнка: Плесовских Кузьма Михайлович

Волынкина, Тарский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Прасковья Кузьминична

Отец ребёнка: Плесовских Кузьма Михайлович

Волынкина, Тарский округ, Тобольская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плесовских Кузьма Михайлович

Смерть
Неизвестно
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