Плесовских Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Плесовских Кузьма Михайлович
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Плесовских Кузьма Михайлович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Ульяна Кузьминична
Отец ребёнка: Плесовских Кузьма Михайлович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Фекла Кузьминична
Отец ребёнка: Плесовских Кузьма Михайлович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Плесовских Василий Кузьмич
Отец ребёнка: Плесовских Кузьма Михайлович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Плесовских Михаил Кузьмич
Отец ребёнка: Плесовских Кузьма Михайлович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Прасковья Кузьминична
Отец ребёнка: Плесовских Кузьма Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно