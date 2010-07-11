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Соловьёв Иван Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.2010

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.2010

Отец: Соловьёв Василий Николаевич

Мать: Соловьёва Надежда Владимировна

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