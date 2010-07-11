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Соловьёв Иван Васильевич
Соловьёв Иван Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.07.2010
Пол
Мужской
Отец
Соловьёв Василий Николаевич
1987 г.р.
Мать
Соловьёва (Зайцева) Надежда Владимировна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.2010
Отец:
Соловьёв Василий Николаевич
Мать:
Соловьёва Надежда Владимировна
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