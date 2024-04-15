Гилева (Ляпустина) Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
12.03.1897 ст.
Григорий Степанович Бучельников
Восприемник
19.05.1897 ст.
Ирина Ивановна Елкина
Бракосочетание
01.10.1906 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Церковь святого апостала евангелиста Луки
Рождение ребёнка
15.10.1907 ст.
Дочь: Гилева Елизавета Григорьевна
Отец ребёнка: Гилев Григорий Иванович
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно