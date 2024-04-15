Гилева (Ляпустина) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гилева (Ляпустина) Мария Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1879 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
12.03.1897 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Григорий Степанович Бучельников
Восприемник
19.05.1897 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Ирина Ивановна Елкина
Бракосочетание
01.10.1906 ст.

Муж: Гилев Григорий Иванович

Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Церковь святого апостала евангелиста Луки
Рождение ребёнка
15.10.1907 ст.

Дочь: Гилева Елизавета Григорьевна

Отец ребёнка: Гилев Григорий Иванович

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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