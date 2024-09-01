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Яньков Алексей Степанов

Место рождения

Барабановка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

До 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1880

Отец: Яньков Степан

Мать: не указана

Барабановка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
фонд №389, опись №1, дело №823, стр. 71
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Янькова Ульяна (Ульянiя) Емельянова

Барабановка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.06.1896

Сын: Яньков Иоанн Алексеев

Мать ребёнка: Янькова Ульяна (Ульянiя) Емельянова

Барабановка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
фонд №389, опись №1, дело №823, стр. 71
Рождение ребёнка
1906

Сын: Яньков Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Барабановка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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