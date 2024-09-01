Яньков Алексей Степанов
Место рождения
Дата рожденияДо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1880
Отец: Яньков Степан
Мать: не указана
фонд №389, опись №1, дело №823, стр. 71
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.06.1896
Мать ребёнка: Янькова Ульяна (Ульянiя) Емельянова
фонд №389, опись №1, дело №823, стр. 71
Рождение ребёнка
1906
Сын: Яньков Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно