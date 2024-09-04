Мезенцева (Лубянцева) Василиса Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мезенцева (Лубянцева) Василиса Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1894 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
01.10.1912

Муж: Мезенцев Иван

Рождение ребёнка
07.09.1913

Дочь: (Мезенцева) Анна

Отец ребёнка: Мезенцев Иван

Рождение ребёнка
18.03.1917

Дочь: (Мезенцева) Мария

Отец ребёнка: Мезенцев Иван

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