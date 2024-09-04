Мезенцева (Лубянцева) Василиса Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
01.10.1912
Муж: Мезенцев Иван
Рождение ребёнка
07.09.1913
Дочь: (Мезенцева) Анна
Отец ребёнка: Мезенцев Иван
Рождение ребёнка
18.03.1917
Дочь: (Мезенцева) Мария
Отец ребёнка: Мезенцев Иван