Сын Калинин Алексей (Алешка) Климов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1622
Дата смертиПосле 1646
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1622
Отец: Сын Климова Клим Лихачев
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1642
Сын: Сын Калинин Ларион (Ларка) Алексеев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1646