Сын Калинин Алексей (Алешка) Климов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сын Калинин Алексей (Алешка) Климов

Место рождения

Ефремовская, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1622

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Отец

Около 1595 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1622

Отец: Сын Климова Клим Лихачев

Мать: не указана

Ефремовская, Слободской уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ефремовская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1642

Сын: Сын Калинин Ларион (Ларка) Алексеев

Мать ребёнка: не указана

Ефремовская, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1646

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