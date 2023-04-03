Снопков Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1931
Дата смерти2005
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1931
Бракосочетание
1950
Жена: Снопкова (Петраш) Анна
Рождение ребёнка
01.01.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Снопкова (Петраш) Анна
Рождение ребёнка
07.10.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Снопкова (Петраш) Анна
Смерть
2005
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно