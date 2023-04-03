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Снопков Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1931

Дата смерти

2005

Пол

Мужской

Отец

Мать

1900 г.р.

Жена

1931 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
10.05.1931

Отец: Снопков Иван Анофриевич

Мать: Снопкова (Бицура) Ульяна Ивановна

Бракосочетание
1950

Жена: Снопкова (Петраш) Анна

Рождение ребёнка
01.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Снопкова (Петраш) Анна

Рождение ребёнка
07.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Снопкова (Петраш) Анна

Смерть
2005
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

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