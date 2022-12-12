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Ведерников Василий Вячеславович

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Место рождения

Курашевцы, Вінницька область

Дата рождения

1963

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Курашевцы, Вінницька область
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