Филонова (Филонова) Липа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Севостьянова (Филонова) Наталья
Отец ребёнка: Филонов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайцева (Филонова) Александра
Отец ребёнка: Филонов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филонова (Филонова) Просковья
Отец ребёнка: Филонов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арсентьева (Филонова) Настя
Отец ребёнка: Филонов Александр
Рождение ребёнка
1895
Сын: Филонов Иван
Отец ребёнка: Филонов Александр
Рождение ребёнка
1898
Сын: Филонов Степан
Отец ребёнка: Филонов Александр
Смерть
Неизвестно