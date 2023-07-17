Филонова (Филонова) Липа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филонова (Филонова) Липа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Севостьянова (Филонова) Наталья

Отец ребёнка: Филонов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайцева (Филонова) Александра

Отец ребёнка: Филонов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филонова (Филонова) Просковья

Отец ребёнка: Филонов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арсентьева (Филонова) Настя

Отец ребёнка: Филонов Александр

Рождение ребёнка
1895

Сын: Филонов Иван

Отец ребёнка: Филонов Александр

Рождение ребёнка
1898

Сын: Филонов Степан

Отец ребёнка: Филонов Александр

Смерть
Неизвестно

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