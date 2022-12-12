Сметанина (Букина) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сметанина (Букина) Мария Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1884 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1907

Муж: Сметанин Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
22.10.1908 ст.

Сын: Сметанин Александр Михайлович

Отец ребёнка: Сметанин Михаил Андреевич

Усово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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