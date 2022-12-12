Сметанина (Букина) Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1907
Рождение ребёнка
22.10.1908 ст.
Сын: Сметанин Александр Михайлович
Отец ребёнка: Сметанин Михаил Андреевич
Усово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно