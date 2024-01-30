Константинова Стефанида Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1728 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1762 ст.
Сын: Константинов Иосиф Михайлович
Отец ребёнка: Константинов Михаил Леонтьевич
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Рождение ребёнка
Около 1769 ст.
Дочь: Константинова Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Константинов Михаил Леонтьевич
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Бракосочетание
Неизвестно
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Смерть
Неизвестно