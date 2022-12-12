Хайдукова (Жидкова) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайдукова (Жидкова) Анна Александровна

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Место рождения

Павликово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

29.01.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1881

Отец: Житков Александр Павлович

Мать: Житкова Александра Игнатьевна

Павликово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
03.02.1906

Муж: Хайдуков Константин Иванович

Рождение ребёнка
04.01.1910 ст.

Дочь: Гусева Мария Константиновна

Отец ребёнка: Хайдуков Константин Иванович

Починок, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.12.1912 ст.

Дочь: Лаврентьева Анна Константиновна

Отец ребёнка: Хайдуков Константин Иванович

Починок, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.07.1921

Сын: Хайдуков Владимир Константинович

Отец ребёнка: Хайдуков Константин Иванович

Починок, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Охотникова Еннафа Константиновна

Отец ребёнка: Хайдуков Константин Иванович

Починок, Вологодский район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Починок, Вологодский район, Вологодская область
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