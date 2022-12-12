Хайдукова (Жидкова) Анна Александровна
Место рождения
Дата рождения29.01.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1881
Бракосочетание
03.02.1906
Рождение ребёнка
04.01.1910 ст.
Дочь: Гусева Мария Константиновна
Отец ребёнка: Хайдуков Константин Иванович
Рождение ребёнка
07.12.1912 ст.
Дочь: Лаврентьева Анна Константиновна
Отец ребёнка: Хайдуков Константин Иванович
Рождение ребёнка
19.07.1921
Сын: Хайдуков Владимир Константинович
Отец ребёнка: Хайдуков Константин Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Охотникова Еннафа Константиновна
Отец ребёнка: Хайдуков Константин Иванович
Смерть
Неизвестно