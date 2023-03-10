Ефимия Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1768 ст.
Дата смертиС 1839 по 1845 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
04.02.1789 ст.
Муж: Дионис Кириллин
Вотчины Житницкого дворца деревни Трищелинки Дионис Кирилов с девицею вотчины архиерейской деревни Угол Ефимиею Федоровой венчан первым браком
Рождение ребёнка
Вычислено 1791 ст.
Сын: Федор Дионисов
Отец ребёнка: Дионис Кириллин
Рождение ребёнка
Вычислено 1797 ст.
Дочь: Мелания Дионисова
Отец ребёнка: Дионис Кириллин
Рождение ребёнка
Вычислено 1798
Сын: Петр Денисьев
Отец ребёнка: Дионис Кириллин
Рождение ребёнка
13.08.1801 ст.
Сын: Андрей Деонисов
Отец ребёнка: Дионис Кириллин
Удельной вотчины деревни Трищелинка у Диониса Кириллина родился сын Андрей. Восприимниками были деревни Кулешова Козьма Силин и Трищелинки девица Фекла Харлампиева
Смерть
С 1839 по 1845 ст.