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Ефимия Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1768 ст.

Дата смерти

С 1839 по 1845 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1772 г.р.

Дети

Вычислено 1791 г.р.
Вычислено 1797 г.р.
Вычислено 1798 г.р.
1801 г.р.

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АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1768 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.02.1789 ст.

Муж: Дионис Кириллин

Вотчины Житницкого дворца деревни Трищелинки Дионис Кирилов с девицею вотчины архиерейской деревни Угол Ефимиею Федоровой венчан первым браком
Рождение ребёнка
Вычислено 1791 ст.

Сын: Федор Дионисов

Отец ребёнка: Дионис Кириллин

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1797 ст.

Дочь: Мелания Дионисова

Отец ребёнка: Дионис Кириллин

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1798

Сын: Петр Денисьев

Отец ребёнка: Дионис Кириллин

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
13.08.1801 ст.

Сын: Андрей Деонисов

Отец ребёнка: Дионис Кириллин

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Удельной вотчины деревни Трищелинка у Диониса Кириллина родился сын Андрей. Восприимниками были деревни Кулешова Козьма Силин и Трищелинки девица Фекла Харлампиева
Смерть
С 1839 по 1845 ст.
Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
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