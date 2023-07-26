Скворцова Параскева Павловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиОколо 1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.08.1918
Дочь: Тихонова (Мартынова) Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Мартынов Михаил Андреевич
Низовка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Около 1949
Бушуиха, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область