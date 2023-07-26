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Скворцова Параскева Павловна

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Место рождения

Дикарево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

Около 1949

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1871 г.р.

Дети

Добавил:

ГТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Дикарево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартынов Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
14.08.1918

Дочь: Тихонова (Мартынова) Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Мартынов Михаил Андреевич

Низовка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Около 1949
Бушуиха, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

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