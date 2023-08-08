Караваева (Квицинская) Наталья Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Караваева (Квицинская) Наталья Валентиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1976

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1976

Отец: Квицинский Валентин Станиславович

Мать: Хопрячкова Ольга Евгеньевна

Рождение ребёнка
15.09.1995

Дочь: Николаева Светлана Сергеевна

Отец ребёнка: Пупонин Сергей Владиславович

Рождение ребёнка
10.01.2000

Сын: Грибенко Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Грибенко Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грибенко Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Караваев Андрей

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