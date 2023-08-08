Караваева (Квицинская) Наталья Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1976
Рождение ребёнка
15.09.1995
Дочь: Николаева Светлана Сергеевна
Отец ребёнка: Пупонин Сергей Владиславович
Рождение ребёнка
10.01.2000
Сын: Грибенко Андрей Сергеевич
Отец ребёнка: Грибенко Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Грибенко Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Караваев Андрей