Дубов (Кузьмина) Прасковья Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дубов Михаил Владимирович
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дубов Михаил Владимирович
Рождение ребёнка
1929
Отец ребёнка: Дубов Михаил Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно