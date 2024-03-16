Дубов (Кузьмина) Прасковья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубов (Кузьмина) Прасковья Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1929 г.р.

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дубов Михаил Владимирович

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дубов Михаил Владимирович

Рождение ребёнка
1929

Сын: Дубов Кузьма Михайлович

Отец ребёнка: Дубов Михаил Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубов Михаил Владимирович

Смерть
Неизвестно
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