Ганиев Фарид
Место рожденияФергана, Ферганская область, Узбекистан
Дата рождения23.02.1951
Дата смерти26.05.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1951
Отец: Ганиев Адгам Исламгалиевич
Мать: Ганиева Рукия
Фергана, Ферганская область, Узбекистан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: Ганиева Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ганиева Татьяна
Фергана, Ферганская область, Узбекистан
Смерть
26.05.2007
Фергана, Ферганская область, Узбекистан
Похороны
Неизвестно
Фергана, Ферганская область, Узбекистан