Ерёмин Евгений
Место рожденияг.Семиполатинск
Дата рождения19.10.1928
Дата смерти12.11.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1928
Отец: Ерёмин Степан
Мать: Ерёмина Анастасия
г.Семиполатинск
Бракосочетание
19.12.1952
Жена: Ерёмина Валентина
г.Новосибирск
Рождение ребёнка
01.04.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ерёмина Валентина
г.Новосибирск
Работа или профессия
Неизвестно
инженер-механик работал механиком по ремонту счетновычислительныж механических машин завод тяжстанкогидропрес имени Ефремова
Образование
Неизвестно
Новосибирск техникум Машиностроительный
среднетехническое
Смерть
12.11.2011
г.Новосибирск
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Заельцовское кладбище