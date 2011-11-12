Ерёмин Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерёмин Евгений

Место рождения

г.Семиполатинск

Дата рождения

19.10.1928

Дата смерти

12.11.2011

Пол

Мужской

Отец

Мать

1906 г.р.

Жена

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1928

Отец: Ерёмин Степан

Мать: Ерёмина Анастасия

г.Семиполатинск
Бракосочетание
19.12.1952

Жена: Ерёмина Валентина

г.Новосибирск
Рождение ребёнка
01.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ерёмина Валентина

г.Новосибирск
Работа или профессия
Неизвестно
инженер-механик работал механиком по ремонту счетновычислительныж механических машин завод тяжстанкогидропрес имени Ефремова
Образование
Неизвестно
Новосибирск техникум Машиностроительный
среднетехническое
Смерть
12.11.2011
г.Новосибирск
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Заельцовское кладбище
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