Гайнуллина (Сайфуллина) Залия Минигалеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1938
Дата смерти28.09.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1938
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.12.1963
Отец ребёнка: Гайнуллин Равиль Гандалифович
Рождение ребёнка
30.10.1967
Дочь: Абузарова (Гайнулина) Роза Равиловна
Отец ребёнка: Гайнуллин Равиль Гандалифович
Рождение ребёнка
20.05.1972
Дочь: Латыпова (Гайнуллина) Рида Равиловна
Отец ребёнка: Гайнуллин Равиль Гандалифович
Смерть
28.09.2022