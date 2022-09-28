Гайнуллина (Сайфуллина) Залия Минигалеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайнуллина (Сайфуллина) Залия Минигалеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1938

Дата смерти

28.09.2022

Пол

Женский

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1938

Отец: Сайфуллин Минигали Ганиатуллович

Мать: Газиева Минихаят Абдурахмановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гайнуллин Равиль Гандалифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гайнуллин Равиль Гандалифович

Рождение ребёнка
07.12.1963

Сын: Гайнулин Радик Равилович

Отец ребёнка: Гайнуллин Равиль Гандалифович

Ирек, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.10.1967

Дочь: Абузарова (Гайнулина) Роза Равиловна

Отец ребёнка: Гайнуллин Равиль Гандалифович

Рождение ребёнка
20.05.1972

Дочь: Латыпова (Гайнуллина) Рида Равиловна

Отец ребёнка: Гайнуллин Равиль Гандалифович

Смерть
28.09.2022
Ирек, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан

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