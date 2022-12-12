Подсыпанин Юрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подсыпанин Юрий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1948

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1948

Отец: Подсыпанин Николай Николаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.06.1982

Дочь: Масалитина Дарья Юрьевна

Мать ребёнка: Подсыпанина Ольга Борисовна

Рождение ребёнка
18.09.1988

Сын: Подсыпанин Борис Юрьевич

Мать ребёнка: Подсыпанина Ольга Борисовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подсыпанина Ольга Борисовна

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