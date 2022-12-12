Подсыпанин Юрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.03.1948
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1948
Отец: Подсыпанин Николай Николаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.06.1982
Дочь: Масалитина Дарья Юрьевна
Мать ребёнка: Подсыпанина Ольга Борисовна
Рождение ребёнка
18.09.1988
Мать ребёнка: Подсыпанина Ольга Борисовна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно