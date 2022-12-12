Двойных Павел Никитич
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смерти1824
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Двойных Евдокия-старшая Емельяновна
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Двойных Евдокия-старшая Емельяновна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Двойных Марья Павловна
Мать ребёнка: Двойных Евдокия-старшая Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1824