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Двойных Павел Никитич

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Место рождения

Петровское, Хомутовский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1779

Дата смерти

1824

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Петровское, Хомутовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Двойных Сергей Павлович

Мать ребёнка: Двойных Евдокия-старшая Емельяновна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Двойных Иван Павлович

Мать ребёнка: Двойных Евдокия-старшая Емельяновна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Двойных Марья Павловна

Мать ребёнка: Двойных Евдокия-старшая Емельяновна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Двойных Евдокия-старшая Емельяновна

Смерть
1824
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