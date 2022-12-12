Филипповских Сергей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1902
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Филипповских Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Филипповских Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Филипповских Сергей Сергеевич
Мать ребёнка: Филипповских Ирина Васильевна
Смерть
Неизвестно