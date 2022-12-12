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Филипповских Сергей Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1902

Жена: Филипповских Ирина Васильевна

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Филипповских Ирина Васильевна

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Филипповских Ирина Васильевна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Филипповских Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Филипповских Ирина Васильевна

Смерть
Неизвестно
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