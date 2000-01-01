Дедкович Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дедкович Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1745

Сын: Дедкович Степан Григорьев

Мать ребёнка: Дедкович Меланья Фролова

Рождение ребёнка
1745

Сын: Дедкович Фома Григорьев

Мать ребёнка: Дедкович Меланья Фролова

Рождение ребёнка
1751

Сын: Дедкович Сидор Григорьев

Мать ребёнка: Дедкович Меланья Фролова

Рождение ребёнка
1765

Сын: Дедкович Петр Григорьев

Мать ребёнка: Дедкович Меланья Фролова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дедкович Меланья Фролова

Смерть
Неизвестно
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