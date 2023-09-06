Симакова (Левина) Пелагея Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Левин Никита
Рождение ребёнка
07.04.1901
Дочь: Симакова Анна Игнатьевна
Отец ребёнка: Симаков Игнатий Адрианович
Рождение ребёнка
20.05.1903
Дочь: Симакова Елена Игнатьевна
Отец ребёнка: Симаков Игнатий Адрианович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно