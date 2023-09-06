Симакова (Левина) Пелагея Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симакова (Левина) Пелагея Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Левин Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.04.1901

Дочь: Симакова Анна Игнатьевна

Отец ребёнка: Симаков Игнатий Адрианович

Кануевка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.05.1903

Дочь: Симакова Елена Игнатьевна

Отец ребёнка: Симаков Игнатий Адрианович

Кануевка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симаков Игнатий Адрианович

Смерть
Неизвестно
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