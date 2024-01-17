Эмили — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эмили

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.600

Дата смерти

01.12.619

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

617 г.р.
619 г.р.

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.600

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.05.617

Дочь: Сюзанна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
13.09.619

Сын: Крисен

Отец ребёнка: не указан

Смерть
01.12.619
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