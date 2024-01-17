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Эмили
Эмили
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.05.600
Дата смерти
01.12.619
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Сюзанна
617 г.р.
Крисен
619 г.р.
Добавил:
КА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.600
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.05.617
Дочь:
Сюзанна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
13.09.619
Сын:
Крисен
Отец ребёнка: не указан
Смерть
01.12.619
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