Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрий

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Место рождения

Хованское, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1788 г.р.

Мать

Около 1787 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: Петр

Мать: Васса

Хованское, город Алексин, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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