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Дмитрий
Дмитрий
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Место рождения
Хованское
, город Алексин, Тульская область
Дата рождения
Около 1813
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Петр
Около 1788 г.р.
Мать
Васса
Около 1787 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец:
Петр
Мать:
Васса
Хованское
, город Алексин, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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