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Долгий Довгий Иван

Место рождения

мест .Яблунево Яблуневской вол.,Лубенского уезда Полтавской губ. Россия

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Долгий / Довгий / Павел Иванович

Мать ребёнка: Долгая / Довгая / Параскева Пантелеймоновна

ГАРК . Ф - 27-16-41, ревизская сказка 1858г., мест .Яблунево Яблуневской вол.,Лубенского уезда Полтавской губ. Россия
Рождение ребёнка
1822

Сын: Долгий / Довгий / Федор Иванович

Мать ребёнка: Долгая / Довгая / Параскева Пантелеймоновна

ГАРК . Ф - 27-16-41, ревизская сказка 1858г., мест .Яблунево Яблуневской вол.,Лубенского уезда Полтавской губ. Россия
Смерть
Неизвестно

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