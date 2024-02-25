Долгий Довгий Иван
Место рождениямест .Яблунево Яблуневской вол.,Лубенского уезда Полтавской губ. Россия
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Сын: Долгий / Довгий / Павел Иванович
Мать ребёнка: Долгая / Довгая / Параскева Пантелеймоновна
ГАРК . Ф - 27-16-41, ревизская сказка 1858г., мест .Яблунево Яблуневской вол.,Лубенского уезда Полтавской губ. Россия
Рождение ребёнка
1822
Сын: Долгий / Довгий / Федор Иванович
Мать ребёнка: Долгая / Довгая / Параскева Пантелеймоновна
ГАРК . Ф - 27-16-41, ревизская сказка 1858г., мест .Яблунево Яблуневской вол.,Лубенского уезда Полтавской губ. Россия
Смерть
Неизвестно