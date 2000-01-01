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(Медунова) Мария Александровна
(Медунова) Мария Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.07.1922
Пол
Женский
Отец
Медунов Александр Антонович
1903 г.р.
Мать
Медунова (Кукаева) Пелагея Васильевна
1901 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1922
Отец:
Медунов Александр Антонович
Мать:
Медунова Пелагея Васильевна
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