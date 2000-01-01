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(Медунова) Мария Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.1922

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1922

Отец: Медунов Александр Антонович

Мать: Медунова Пелагея Васильевна

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