Дурнов Андрей Трофимов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиВычислено 1799
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дурнов Трофим Акимов
Мать: не указана
Смерть
Вычислено 1799
Бракосочетание
Около 1825
Рождение ребёнка
Вычислено 1826
Мать ребёнка: Дурнова Наталья Тимофеева
Рождение ребёнка
Вычислено 1829
Дочь: Дурнова Степанида Андреева
Мать ребёнка: Дурнова Наталья Тимофеева