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Дурнов Андрей Трофимов

Место рождения

Плоская Дубрава, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Вычислено 1799

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1771 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1797 г.р.

Дети

Вычислено 1826 г.р.
Вычислено 1829 г.р.

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дурнов Трофим Акимов

Мать: не указана

Плоская Дубрава, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Вычислено 1799
Бракосочетание
Около 1825

Жена: Дурнова Наталья Тимофеева

Рождение ребёнка
Вычислено 1826

Сын: Дурнов Арефий Андреев

Мать ребёнка: Дурнова Наталья Тимофеева

Плоская Дубрава, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1829

Дочь: Дурнова Степанида Андреева

Мать ребёнка: Дурнова Наталья Тимофеева

Плоская Дубрава, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область

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