Миннегарай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Сын: Миннегараев Саетгарай Миннегараевич
Мать ребёнка: не указана
Боламык, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шамсиниса Миннегараевна
Мать ребёнка: Бадерниса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миннегараев Минначтин Миннегараевич
Мать ребёнка: Бадерниса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миннегараев Салимгарай Миннегараевич
Мать ребёнка: Бадерниса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Давлетгарай Миннегараевич
Мать ребёнка: Бадерниса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бадерниса
Смерть
Неизвестно