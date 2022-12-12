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Миннегарай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Миннегараев Саетгарай Миннегараевич

Мать ребёнка: не указана

Боламык, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шамсиниса Миннегараевна

Мать ребёнка: Бадерниса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миннегараев Минначтин Миннегараевич

Мать ребёнка: Бадерниса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миннегараев Салимгарай Миннегараевич

Мать ребёнка: Бадерниса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давлетгарай Миннегараевич

Мать ребёнка: Бадерниса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бадерниса

Смерть
Неизвестно
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