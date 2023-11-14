Иван Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Степан Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Парфенова
Рождение ребёнка
1820
Сын: Василий Иванович
Мать ребёнка: Евдокия Парфенова
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Наталия Ивановна
Мать ребёнка: Евдокия Парфенова
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Евдокия Парфенова
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Евдокия Парфенова
Смерть
Неизвестно