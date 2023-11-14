Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Степанович

Иван Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Степан Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Парфенова

Рождение ребёнка
1820

Сын: Василий Иванович

Мать ребёнка: Евдокия Парфенова

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Наталия Ивановна

Мать ребёнка: Евдокия Парфенова

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Евдокия Парфенова

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Евдокия Парфенова

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.