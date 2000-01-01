Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Николай Григорьев
Рождение ребёнка
1783
Сын: Сергей Николаев
Отец ребёнка: Николай Григорьев
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Николай Григорьев
Рождение ребёнка
1791
Сын: Хлынов Яков Николаев
Отец ребёнка: Николай Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Григорьев
Смерть
Неизвестно