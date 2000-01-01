Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Сын: Хлынов Гаврила Николаев

Отец ребёнка: Николай Григорьев

Рождение ребёнка
1783

Сын: Сергей Николаев

Отец ребёнка: Николай Григорьев

Рождение ребёнка
1787

Сын: Хлынов Филип Николаев

Отец ребёнка: Николай Григорьев

Рождение ребёнка
1791

Сын: Хлынов Яков Николаев

Отец ребёнка: Николай Григорьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Григорьев

Смерть
Неизвестно
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