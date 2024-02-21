Гуляева Кристина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.02.2009
Дочь: Гуляева Софья Андреевна
Отец ребёнка: Гуляев Андрей Владимирович
Рождение ребёнка
27.04.2015
Сын: Гуляев Григорий Владимирович
Отец ребёнка: Гуляев Андрей Владимирович
Рождение ребёнка
09.12.2018
Сын: Гуляев Макар Владимирович
Отец ребёнка: Гуляев Андрей Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно