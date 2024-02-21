Гуляева Кристина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуляева Кристина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.02.2009

Дочь: Гуляева Софья Андреевна

Отец ребёнка: Гуляев Андрей Владимирович

Рождение ребёнка
27.04.2015

Сын: Гуляев Григорий Владимирович

Отец ребёнка: Гуляев Андрей Владимирович

Рождение ребёнка
09.12.2018

Сын: Гуляев Макар Владимирович

Отец ребёнка: Гуляев Андрей Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуляев Андрей Владимирович

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