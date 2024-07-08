Козлова Марфа Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.12.1844
Сын: Козлов Стефан (Степан) Данилович
Отец ребёнка: Козлов Данила Иванович
Рождение ребёнка
02.03.1849
Отец ребёнка: Козлов Данила Иванович
Рождение ребёнка
12.07.1851
Дочь: (Козлова) Иулитта Даниловна
Отец ребёнка: Козлов Данила Иванович
Смерть
Неизвестно