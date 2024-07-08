Козлова Марфа Васильевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Козлова Марфа Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.12.1844

Сын: Козлов Стефан (Степан) Данилович

Отец ребёнка: Козлов Данила Иванович

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
02.03.1849

Сын: Козлов Василий Данилович

Отец ребёнка: Козлов Данила Иванович

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
12.07.1851

Дочь: (Козлова) Иулитта Даниловна

Отец ребёнка: Козлов Данила Иванович

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно

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