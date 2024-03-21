Зылев Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зылев Иван Иванович
Мать ребёнка: Зылева (Сабурова) Ирина Лаврентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.07.1985
Дочь: Пушина (Зылева) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Зылева (Сабурова) Ирина Лаврентьевна
Рождение ребёнка
08.08.1988
Дочь: Боголюбова (Зылева) Вера Ивановна
Мать ребёнка: Зылева (Сабурова) Ирина Лаврентьевна