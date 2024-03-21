Зылев Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зылев Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1960

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зылев Иван Иванович

Мать ребёнка: Зылева (Сабурова) Ирина Лаврентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зылева (Сабурова) Ирина Лаврентьевна

Рождение ребёнка
05.07.1985

Дочь: Пушина (Зылева) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Зылева (Сабурова) Ирина Лаврентьевна

Рождение ребёнка
08.08.1988

Дочь: Боголюбова (Зылева) Вера Ивановна

Мать ребёнка: Зылева (Сабурова) Ирина Лаврентьевна

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