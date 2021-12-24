Ивашинникова (Шатохина) Маргарита Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.06.1964
Дата смерти24.12.2021
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1964
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.08.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ивашинников Александр
Рождение ребёнка
31.03.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ивашинников Александр
Смерть
24.12.2021
Пневмония, последствия covid-19