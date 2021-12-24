Ивашинникова (Шатохина) Маргарита Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивашинникова (Шатохина) Маргарита Валентиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1964

Дата смерти

24.12.2021

Пол

Женский

Отец

Мать

1931 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1964

Отец: Шатохин Валентин Васильевич

Мать: Шатохина (Коркина) Лидия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ивашинников Александр

Рождение ребёнка
18.08.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ивашинников Александр

Рождение ребёнка
31.03.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ивашинников Александр

Смерть
24.12.2021
Пневмония, последствия covid-19

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