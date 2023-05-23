Маринчевска Ирина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1970
Рождение ребёнка
01.06.1994
Сын: Маринчевски Анжел Эликович
Рождение ребёнка
17.09.2002
Отец ребёнка: Шеметов Игорь Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Маринчевски Элик
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шеметов Игорь Борисович