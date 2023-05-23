Маринчевска Ирина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маринчевска Ирина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1970

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1948 г.р.

Муж

Дети

1994 г.р.
2002 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1970

Отец: не указан

Мать: Коростелева Любовь Ефимовна

Рождение ребёнка
01.06.1994

Сын: Маринчевски Анжел Эликович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
17.09.2002

Сын: Шеметов Глеб Игоревич

Отец ребёнка: Шеметов Игорь Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маринчевски Элик

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шеметов Игорь Борисович

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