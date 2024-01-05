Хорина Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорина Евдокия

Место рождения

Ставропольский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1964

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ставропольский край
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Мараховская Мария

Отец ребёнка: Хорин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гончарова Полина

Отец ребёнка: Хорин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорин Иван

Работа или профессия
Неизвестно
10-11 детей, выжило двое после голода
Смерть
1964
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