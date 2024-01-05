Хорина Евдокия
Место рожденияСтавропольский край
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Мараховская Мария
Отец ребёнка: Хорин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гончарова Полина
Отец ребёнка: Хорин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хорин Иван
Работа или профессия
Неизвестно
10-11 детей, выжило двое после голода
Смерть
1964