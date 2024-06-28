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Алтынбаев Асылкай Алтынбаевич

Место рождения

Янгаулово, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

?.11.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1884

Отец: Танылбаев Алтынбай

Мать: не указана

Янгаулово, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
?.10.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
?.04.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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