Петренко Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.06.1990
Сын: Петренко Кирилл Витальевич
Отец ребёнка: Петренко Виталий Владимирович
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
03.10.2003
Отец ребёнка: Петренко Виталий Владимирович
Суздаль, Суздальский муниципальный район, Владимирская область