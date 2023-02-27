Рогозин Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозин Максим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1836 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1863 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Рогозин Свиридон

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Мужичье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
01.11.1881

Жена: (Рогозина) Наталья

Мужичье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.08.1888

Сын: Рогозин Александр

Мать ребёнка: (Рогозина) Наталья

Рождение ребёнка
13.06.1893

Сын: Рогозин Тихон

Мать ребёнка: (Рогозина) Наталья

Смерть
Неизвестно

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