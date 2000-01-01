Мурычев Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурычев Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Пол

Мужской

Отец

1837 г.р.

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Мурычев Иван Егорович

Мать: Мурычева Надежда Степановна

Бракосочетание
1909

Жена: Мурычева Елена Львовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мурычева Елена Львовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мурычева Елена Львовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мурычева Елена Львовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мурычева Елена Львовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мурычева Елена Львовна

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