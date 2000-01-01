Мурычев Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Мурычев Иван Егорович
Бракосочетание
1909
Жена: Мурычева Елена Львовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно