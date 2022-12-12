Васильева Таисья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева Таисья Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906 ст.

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.05.1923

Сын: Курочкин Константин Спиридонович

Отец ребёнка: Курочкин Спиридон Данилович

Ботьево, Яшкинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
15.05.1928

Сын: Курочкин Николай Спиридонович

Отец ребёнка: Курочкин Спиридон Данилович

Ботьево, Яшкинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курочкин Спиридон Данилович

Смерть
1983
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
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