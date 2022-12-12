Васильева Таисья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906 ст.
Дата смерти1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.05.1923
Сын: Курочкин Константин Спиридонович
Отец ребёнка: Курочкин Спиридон Данилович
Рождение ребёнка
15.05.1928
Сын: Курочкин Николай Спиридонович
Отец ребёнка: Курочкин Спиридон Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1983
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область