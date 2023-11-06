Клавдия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1847 ст.
Назаровская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
10.11.1848
Дочь: Сысоева Стефанида Игнатьевна
Отец ребёнка: Сысоев Игнатий Михайлович
Рождение ребёнка
10.11.1848
Дочь: Сыосева Феоктиста Игнатьевна
Отец ребёнка: Сысоев Игнатий Михайлович
Рождение ребёнка
19.03.1851
Дочь: Сысоева Дарья Игнатьевна
Отец ребёнка: Сысоев Игнатий Михайлович
Рождение ребёнка
11.07.1854
Отец ребёнка: Сысоев Игнатий Михайлович
Рождение ребёнка
23.05.1867
Дочь: Сысоева Ефросиния Игнатьевна
Отец ребёнка: Сысоев Игнатий Михайлович
Рождение ребёнка
10.08.1869
Сын: Сысоев Феодосий Игнатьевич
Отец ребёнка: Сысоев Игнатий Михайлович
Смерть
Неизвестно