Клавдия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клавдия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.01.1847 ст.

Муж: Сысоев Игнатий Михайлович

Назаровская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
10.11.1848

Дочь: Сысоева Стефанида Игнатьевна

Отец ребёнка: Сысоев Игнатий Михайлович

Рождение ребёнка
10.11.1848

Дочь: Сыосева Феоктиста Игнатьевна

Отец ребёнка: Сысоев Игнатий Михайлович

Рождение ребёнка
19.03.1851

Дочь: Сысоева Дарья Игнатьевна

Отец ребёнка: Сысоев Игнатий Михайлович

Рождение ребёнка
11.07.1854

Сын: Сысоев Ефимий Игнатьевич

Отец ребёнка: Сысоев Игнатий Михайлович

Рождение ребёнка
23.05.1867

Дочь: Сысоева Ефросиния Игнатьевна

Отец ребёнка: Сысоев Игнатий Михайлович

Рождение ребёнка
10.08.1869

Сын: Сысоев Феодосий Игнатьевич

Отец ребёнка: Сысоев Игнатий Михайлович

Смерть
Неизвестно

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