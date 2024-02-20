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Бут Михаил Емельянович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

22.05.1887

Дата смерти

27.12.1888

Пол

Мужской

Отец

1825 г.р.

Мать

1825 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1887

Отец: Бут Емельян Федорович

Мать: Бут Мария Константиновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
27.12.1888
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-дифтерит
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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