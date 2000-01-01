Хмелевская Анна Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.02.1919
Дочь: Хмелевская Вера Романовна
Отец ребёнка: Хмелевский Роман Михайлович
Запись о рождении сделана в метрической книге церкви села Владиславка Феодосийского уезда Таврической губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно